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Нападающий Ганы Айю: «Мы боролись изо всех сил, но пенальти изменил ход матча»

Андре Айю прокомментировал назначенный пенальти в ворота Ганы в матче против Португалии
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Ганы Андре Айю прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в матче ЧМ-2022 против Португалии (2:3).

«Мы боролись изо всех сил. В первом тайме они владели мячом, а нам не удалось создать достаточно опасных моментов. Мы не прессинговали достаточно высоко. Но мы были надежны. После этого, правда... этот пенальти... он изменил ход матча. На таком высоком уровне, с ВАР и всем остальным, это тяжело понять», — приводит слова Айю RMC Sport.

Сборные Португалии и Ганы выступают в группе H вместе с командами Уругвая и Южной Кореи, которые ранее в четверг сыграли вничью (0:0).

В следующем туре португальцы 28 ноября сыграют с уругвайцами, сборная Южной Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: RMC Sport
Андре Айю
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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