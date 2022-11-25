Нападающий Ганы Айю: «Мы боролись изо всех сил, но пенальти изменил ход матча»

Андре Айю прокомментировал назначенный пенальти в ворота Ганы в матче против Португалии

Нападающий сборной Ганы Андре Айю прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в матче ЧМ-2022 против Португалии (2:3).

«Мы боролись изо всех сил. В первом тайме они владели мячом, а нам не удалось создать достаточно опасных моментов. Мы не прессинговали достаточно высоко. Но мы были надежны. После этого, правда... этот пенальти... он изменил ход матча. На таком высоком уровне, с ВАР и всем остальным, это тяжело понять», — приводит слова Айю RMC Sport.

Сборные Португалии и Ганы выступают в группе H вместе с командами Уругвая и Южной Кореи, которые ранее в четверг сыграли вничью (0:0).

В следующем туре португальцы 28 ноября сыграют с уругвайцами, сборная Южной Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.