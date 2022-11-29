Иран — США: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022 29 ноября

Во вторник, 29 ноября сборная Ирана сыграет против США в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Ирана и США выступают в группе B с Англией и Уэльсом. Англичане лидируют в группе с 4 очками, иранцы идут на второй строчке с 3 очками, американцы — на третьем месте с 2 очками, валлийцы — четвертые с 1 очком.

Матч 3-го тура Уэльс — Англия будет проходить параллельно с игрой Иран — США.

Следить за матчем Иран — США вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.