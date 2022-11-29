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Иран — США: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022 29 ноября

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Ирана.
Фото Reuters

Во вторник, 29 ноября сборная Ирана сыграет против США в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе и начнется в 22.00 по московскому времени.

ЧМ-2022: 29&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Иран против США, Англия — Уэльса и другие матчи. Онлайн-трансляция 29 ноября

Сборные Ирана и США выступают в группе B с Англией и Уэльсом. Англичане лидируют в группе с 4 очками, иранцы идут на второй строчке с 3 очками, американцы — на третьем месте с 2 очками, валлийцы — четвертые с 1 очком.

Матч 3-го тура Уэльс — Англия будет проходить параллельно с игрой Иран — США.

Следить за матчем Иран — США вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Иран
США

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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