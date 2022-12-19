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Судейство

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Экс-судья Егоров: «Марчиняк не мешал и хорошо отработал матч»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший судья ФИФА Игорь Егоров оценил работу судейской бригады в финале ЧМ-2022, где сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2- по пен.).

«По мне, Марчиняк очень прилично вчера отсудил весомый, значимый матч. Хотя последнее время ничего великого он не судил, но считаю, что он справился с этой игрой полностью. Зрители получили удовольствие от игры, которой арбитр не мешал, но и не давал страстям разгораться. Я очень высоко оценил его работу», — приводит слова Егорова Metaratings.ru.

Чемпионат мира-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финале мирового первенства сборная Аргентины выиграла Францию (3:3, 4:2-по пен.) и стала обладателями кубка чемпионов мира третий раз за свою историю. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-sudya-egorov-schitaet-chto-marchinyak-v-finale-chm-2022-ne-meshal-igre-i-ne-daval-strastyam-razg-1442653/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Игорь Егоров
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