Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» высказался об игре вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мартинес не просто так получил звание лучшего вратаря. Он прошел очень трудный путь, преодолел множество препятствий. И второе, на 120-й минуте игрок французской сборной вышел один в один. Но Мартинес спас! И потом взял пенальти! Герой! Это тот случай, когда вратарь выиграли матч, несмотря на то, что на поле был Месси», — сказал Кафанов «СЭ».

В финальном матче сборная Аргентины одолела национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

До этого команда выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах. Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем турнира в Катаре.