Мбаппе выступил с заявлением после поражения Франции в финале ЧМ-2022

Мбаппе выступил с заявлением после поражения Франции от Аргентины в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с заявлением после поражения в финале ЧМ-2022 от сборной Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

«Мы еще вернемся», — написал Мбаппе в соцсетях.

23-летний форвард провел за сборную Франции 7 матчей на ЧМ-2022 и забил восемь голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Чемпионат мира в Катаре стал для Мбаппе вторым в его карьере. Первое мировое первенство, в котором француз принимал участие, был ЧМ-2018 в России. Тогда его национальная команда одержала победу на турнире.

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Они шесть раз играли в финалах мирового первенства и в третий раз стали победителем турнира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.