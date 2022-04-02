«Играть в день открытия — невероятно». Кейн — о жеребьевке ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2022. Англичане сыграют в группе с Ираном, США и победителем европейских стыков (Уэльс/Шотландия/Украина).

«Всегда интересно узнавать, кто у нас в группе! Играть в день открытия тоже будет невероятно», — написал Кейн в Twitter.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка состоялась в пятницу, 1 апреля.