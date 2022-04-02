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Сегодня, 07:27

«Играть в день открытия — невероятно». Кейн — о жеребьевке ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2022. Англичане сыграют в группе с Ираном, США и победителем европейских стыков (Уэльс/Шотландия/Украина).

«Всегда интересно узнавать, кто у нас в группе! Играть в день открытия тоже будет невероятно», — написал Кейн в Twitter.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка состоялась в пятницу, 1 апреля.

ЧМ-2022 ФИФА: жеребьевка в&nbsp;Дохе, Катар. ЧМ-2022, итоги жеребьевки: Испания и Германия в одной группе, Аргентина — с Польшей, Англия — с США. Онлайн

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Гарри Кейн
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