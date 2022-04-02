«У Нидерландов соперники, о которых я ничего не знаю». Луи ван Гал — о жеребьевке ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2022. Голландцы сыграют в группе с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

«Это соперники, о которых мы ничего не знаем. По крайней мере, я не знаю. Предполагаю, что наши аналитики тоже не знают, поэтому им предстоит много работы.

В 2014 году мы оказались в самой сложной группе с чемпионами мира Испанией, Чили, которая в то время была третьей в Южной Америке, и бойцовской командой Австралии. Игра против австралийцев тогда оказалась для нас самым сложным испытанием. По сравнению с тем жребием, этот более удобен нам, даже если на этот раз придется играть против чемпионов Африки", — цитирует KSL ван Гала.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка состоялась в пятницу, 1 апреля.