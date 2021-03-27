Губерниев — о победе над Словенией: «Дзюба в очередной раз доказывает, что он незаменим»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Форвард россиян Артем Дзюба оформил дубль в игре против словенцев.
«Дзюба в очередной раз доказывает, что он незаменим. Я восхищаюсь Черчесовым. Несмотря на все трудности, которые есть у сборной, у нас есть результат. Ему удается сделать из средних футболистов очень неплохую команду. У нашей сборной уровень средний, как и у биатлона. Но, тем не менее, из нее можно что-то сделать, можно созидать. Еще раз хочу отметить, что неприглашение Дзюбы на проигранные матчи против Турции и Сербии было ошибкой. У нас всегда полно вопросов к сборной. Но мы выиграли, у нас вторая победа подряд, Черчесов молодец и команда молодцы. Я доволен», — сказал Губерниев «СЭ».
Следующий матч сборная России проведет против Словакии. Матч пройдет 30 марта в 21:45 по московскому времени на стадионе «Антона Малатинского» (Словакия, Трнава).
(Владимир Пушкарев)
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