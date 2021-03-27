Кудряшов признался, что в конце матча сборная России играла на сохранение результата

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями после матча отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Словении (2:1).

«Согласен, первый тайм очень удачно провели, неплохо играли, а во втором тайме ближе к концу играли на сохранение результата, — сказал Кудряшов в эфире канала «Матч премьер». — Тактика? Когда тебе объясняют, чего от тебя хочет тренер, проблем никаких нет. Да, были ошибки, но самое важное, три очка.

Иличич — очень классный игрок, нам об этом говорили и показывали. У него очень классная левая нога. Ты не можешь предугадать его действия. Гол, который мы получили, был нелогичным по игре. Поэтому он нас не обеспокоил. Мы довольны, что выиграли».

В составе победителей дубль сделал Артем Дзюба. У гостей отличился Йосип Иличич.