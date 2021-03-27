Черчесов — о победе над Словенией: «Это была игра за шесть очков»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).
«Я уже вчера говорил перед матчем, что это игра за шесть очков. Соперники выиграли у хорватов, ехали с другим настроем. Мы тоже выиграли — у Мальты, но они не, конечно, не могут сравниться с хорватами. Словения — очень организованная и хорошая команда, долго не проигрывали, играли компактно, есть игроки мирового уровня — Иличич и Облак. Готовились к серьезной игре. Наши игроки такого же класса. Я и на установке сказал, что мы должны склонить игру на нашу чашу весов. Мы оказались более удачливыми», — сказал Черчесов.
Россияне одержали две победы в двух играх. В следующем матче 30 марта на выезде они проведут игру с командой Словакии. В тот же день словенцы сыграют в гостях с командой Кипра.
(Константин Колмаков)
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