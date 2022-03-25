Главный тренер Уэльса: «Игроки полностью заслуживают всех похвал, которые они получат, невероятная команда»

Роберт Пейдж заявил, что игроки сборной Уэльса заслуживают всех похвал, которые они получат

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал победу над Австрией (2:1) в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

«Я не думаю, что это еще до конца можно осознать что это за игра, что за ночь, что за событие. Появился «звездный» человек — я только что сказал Бэйлу, что это лучший штрафной удар, который я когда-либо видел в своей жизни.

Два великолепных гола, пропущенный гол сделал последние полчаса тревожными. Нам пришлось очень постараться в конце. Игроки полностью заслуживают всех похвал, которые они получат. Они — невероятная команда.

Теперь мы в финале стыковых матчей, в одной победе от Чемпионата мира", — приводит слова Пейджа BBC.

Нападающий Гарет Бэйл в матче оформил дубль в ворота Австрии.

В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.