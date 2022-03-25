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Сегодня, 02:07

Главный тренер Уэльса: «Игроки полностью заслуживают всех похвал, которые они получат, невероятная команда»

Роберт Пейдж заявил, что игроки сборной Уэльса заслуживают всех похвал, которые они получат
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал победу над Австрией (2:1) в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

«Я не думаю, что это еще до конца можно осознать что это за игра, что за ночь, что за событие. Появился «звездный» человек — я только что сказал Бэйлу, что это лучший штрафной удар, который я когда-либо видел в своей жизни.

Два великолепных гола, пропущенный гол сделал последние полчаса тревожными. Нам пришлось очень постараться в конце. Игроки полностью заслуживают всех похвал, которые они получат. Они — невероятная команда.

Теперь мы в финале стыковых матчей, в одной победе от Чемпионата мира", — приводит слова Пейджа BBC.

Нападающий Гарет Бэйл в матче оформил дубль в ворота Австрии.

В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:1
Австрия
Голы
Бэйл, 25 (1:0), Бэйл, 51 (2:0), Забитцер, 64 (2:1)
Уэльс
Хеннесси Уильямс Дэвис Родон Робертс Ампаду Аллен Уилсон Рэмси Джеймс (Джонсон, 88) Бэйл (Мефам, 90+3)
Австрия
Линднер Драгович Хинтереггер Алаба Лайнер (Грегорич, 88) Зейвальд Забитцер Баумгартнер (Вайманн, 77) Лаймер (Калайджич, 65) Шлагер (Лазаро, 77) Арнаутович
Предупреждения
Уилсон 59’, Уильямс 90+5’  -  Баумгартнер 24’, Лайнер 88’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59772754?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=623ce6b94f71af55b4615835%26%27Best%20free-kick%20I%20have%20seen%27%20-%20Page%262022-03-24T22%3A34%3A56.864Z&ns_fee=0&pinned_post_locat
Гарет Бэйл
Сборная Австрии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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