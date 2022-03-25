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Сегодня, 02:06

«Мы выиграли у них в итальянском стиле». Тренер Македонии — о победе над сборной Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Македонии Благоя Милевски прокомментировал победу над Италией (1:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Мы выиграли у них в итальянском стиле. Забили, сделав всего два удара по воротам. Я очень рад этой победе и горжусь своими игроками.

Эльмас вернется к финалу «стыков» и усилит нашу команду. Очень рад за Трайковски. Мы планировали сыграть именно так. Знаем, что у Италии прекрасная команда, которая состоит из одних чемпионов, но мы сыграли, как должны были. Мы знаем свои сильные стороны. Перед игрой я попросил ребят, чтобы они постарались получить удовольствие, и им это удалось!" - цитирует пресс-служба УЕФА Милевски.

В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Renzo Barbera (Палермо)
Италия
0:1
Македония
Голы
Трайковски, 90+2 (0:1)
Италия
Доннарумма Эмерсон Флоренци Манчини (Кьеллини, 90) Бастони Верратти Жоржиньо Барелла (Тонали, 77) Инсинье (Распадори, 64) Берарди (Жоау Педру, 90) Иммобиле (Пеллегрини, 77)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски (Ристевски, 85) Адеми (Ашковски, 58) Барди Чурлинов Николов (Спировски, 58) Ристовски (Миовски, 71) Трайковски
Предупреждения
Велковски 80’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033891--italy-vs-north-macedonia/
Футбол
Сборная Македонии по футболу
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