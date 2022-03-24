Главный тренер сборной Турции Штефан Кунтц поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Португалии.

«Путь С, конечно, самый трудный, — приводит слова Кунтца официальный сайт УЕФА. — Но прогресс команды, персонала и всей федерации с момента моего приезда дает надежду. Пока мы очень хотим, чтобы самая важная игра, финал стыков, прошел в Турции. Было бы интересно узнать, на что мы способны».

Встреча Турции с Португалией состоится сегодня, 24 марта. Игра пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22.45 по московскому времени.

Победитель матча сыграет в финале стыков против победителя встречи между сборными Италии и Северной Македонии.