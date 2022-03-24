Пулишич надеется, что сборная США сможет отобраться на ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич надеется, что сможет вместе с национальной командой попасть на ЧМ-2022 в Катаре.

«Очевидно, в прошлый раз мы вполне могли выйти на чемпионат мира, но не достигли своей цели. Наша команда голодна, мы хотим сделать все, чтобы в этот раз точно пробиться на ЧМ.

Нам не хочется вновь проходить через неудачи, впрочем, лично я ни о чем не жалею. Прошлая история научила меня и остальную команду многому, но сейчас мы стали увереннее и выходим на матчи с убежденностью, что можем победить», — приводит Goal слова Пулишича.

Сборная США занимает второе место в таблице североамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 с 21 очком в 11 матчах. Чтобы обеспечить прямой выход на турнир, американцам нужно попасть в тройку лучших.

Сборной США осталось провести три матча в рамках групповой стадии отбора: против Мексики (25 марта), Панамы (28 марта) и Коста-Рики (31 марта). Отрыв американской команды от идущей на четвертом месте Панамы составляет 4 очка.