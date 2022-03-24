Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:32

Пулишич надеется, что сборная США сможет отобраться на ЧМ-2022 в Катаре

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич надеется, что сможет вместе с национальной командой попасть на ЧМ-2022 в Катаре.

«Очевидно, в прошлый раз мы вполне могли выйти на чемпионат мира, но не достигли своей цели. Наша команда голодна, мы хотим сделать все, чтобы в этот раз точно пробиться на ЧМ.
Нам не хочется вновь проходить через неудачи, впрочем, лично я ни о чем не жалею. Прошлая история научила меня и остальную команду многому, но сейчас мы стали увереннее и выходим на матчи с убежденностью, что можем победить», — приводит Goal слова Пулишича.

Сборная США занимает второе место в таблице североамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 с 21 очком в 11 матчах. Чтобы обеспечить прямой выход на турнир, американцам нужно попасть в тройку лучших.

Сборной США осталось провести три матча в рамках групповой стадии отбора: против Мексики (25 марта), Панамы (28 марта) и Коста-Рики (31 марта). Отрыв американской команды от идущей на четвертом месте Панамы составляет 4 очка.

Источник: https://www.goal.com/en/news/usmnt-pulisic-has-no-regrets-as-he-hopes-to-qualify-for/blta279963b54d37e57
Кристиан Пулишич
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная США по футболу
0
Читайте также
Морковь: польза и вред для организма. Что будет, если есть морковь каждый день?
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберто Манчини: «Наша цель — выиграть чемпионат мира»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости