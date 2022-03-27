Сантуш: «Если Северной Македонии удалось победить Италию, это означает, что Португалии будет очень сложно»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финала стыкового турнира чемпионата мира 2022 года с командой Северной Македонии.

«Я всегда говорил, что мы можем сыграть с Северной Македонией или Италией, — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА. — Финальные игры всегда сложные. Мы победили Турцию, а теперь собираемся победить во второй встрече. Именно на этом мы и собираемся сконцентрироваться. Если Северной Македонии удалось победить Италию, это означает, что Португалии будет очень сложно. Мы должны сосредоточиться на предстоящем матче, который, безусловно, будет непростым».

Напомним, что португальцы прошли в финал стыков, одержав победу над командой Турции (3:1), а македонцы, победив сборную Италии (1:0).

Матч Португалия — Северная Македония состоится 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.