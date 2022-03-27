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Сегодня, 11:10

Милевски: «Северной Македонии нужен последний шаг, чтобы попасть на чемпионат мира»

Тренер сборной Северной Македонии высказался о финальном стыке ЧМ-2022 с Португалией
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски поделился ожиданиями от финала стыкового турнира чемпионата мира 2022 года с командой Португалии.

«Мы победили сборную Италии, которая является одной из лучших команд мира и не будем останавливаться на достигнутом, — приводит слова Милевски официальный сайт УЕФА. — Северной Македонии нужен последний шаг, чтобы попасть на чемпионат мира. Мы уже на пути к подтверждению того, почему входим в число 20 лучших сборных в Европе».

Напомним, что македонцы прошли в финал стыков, одержав победу над командой Италии (1:0), а португальцы, победив сборную Турции (3:1).

Матч Португалия — Северная Македония состоится 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/0273-14c00affd750-22f389bd5e91-1000--превью-португалия-северная-македония/
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