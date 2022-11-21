Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал поражение от Англии (2:6) в матче группы В чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мое мнение простое и очень прагматичное. Игра была закончена в первом тайме при счете 0:3. Единственной целью тогда было насладиться игрой и стать частью момента, когда мы должны были сохранить мужество и пытаться играть в свой футбол. Мы имеем честь многому научиться у английской команды и лучше подготовиться к игре с Уэльсом.

У футболистов есть только одна мечта — играть за страну, играть за народ, и я очень горжусь тем, как они выстояли и продолжают бороться. Я очень горжусь тем, что они сделали, но, конечно, на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Теперь вы видели, что произошло сегодня, болельщики, которые не готовы поддерживать команду, должны оставаться дома», — приводит слова Кейруша ВВС.

Следующую игру Иран проведет 25 ноября против Уэльса. Начало — в 13.00 мск.