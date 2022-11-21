В следующем матче Нидерландов ван Гал может повторить рекорд чемпионатов мира 84-летней давности

В матче первого тура сборная Нидерландов обыграла Сенегал (2:0). Главный тренер европейцев Луи ван Гал продлил беспроигрышную серию на чемпионатах мира (без учета серий пенальти) до восьми матчей.

В 2014 году «оранжевые» под его руководством одержали пять побед при двух ничьих. В истории ЧМ только итальянец Витторио Поццо провел больше матчей, избежав неудач. В 1934 и 1938 годах он взял два титула со сборной Италии, добившись восьми побед при одной ничьей.

Тренеры, которые провели на чемпионатах мира больше четырех матчей и ни разу не проиграли