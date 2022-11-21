В следующем матче Нидерландов ван Гал может повторить рекорд чемпионатов мира 84-летней давности
В матче первого тура сборная Нидерландов обыграла Сенегал (2:0). Главный тренер европейцев Луи ван Гал продлил беспроигрышную серию на чемпионатах мира (без учета серий пенальти) до восьми матчей.
В 2014 году «оранжевые» под его руководством одержали пять побед при двух ничьих. В истории ЧМ только итальянец Витторио Поццо провел больше матчей, избежав неудач. В 1934 и 1938 годах он взял два титула со сборной Италии, добившись восьми побед при одной ничьей.
Тренеры, которые провели на чемпионатах мира больше четырех матчей и ни разу не проиграли
|
Тренер
|
Страна
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
Ничьи
|
Витторио Поццо
|
Италия
|
Италия-1934, Италия-1938
|
9
|
8
|
1
|
Луи ван Гал
|
Нидерланды
|
Нидерланды-2014, Нидерланды-2022
|
8
|
6
|
2
|
Адзелио Вичини
|
Италия
|
Италия-1990
|
7
|
6
|
1
|
Эме Жаке
|
Франция
|
Франция-1998
|
7
|
6
|
1
|
Клаудиу Коутинью
|
Бразилия
|
Бразилия-1978
|
7
|
4
|
3
|
Айморе Морейра
|
Бразилия
|
Бразилия-1962
|
6
|
5
|
1
|
Рон Гринвуд
|
Англия
|
Англия-1982
|
5
|
3
|
2
|
Хосе Антонио Камачо
|
Испания
|
Испания-2002
|
5
|
3
|
2
|
Хорхе Луис Пинто
|
Колумбия
|
Коста-Рика-2014
|
5
|
2
|
3