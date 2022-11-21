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Сегодня, 21:28

В следующем матче Нидерландов ван Гал может повторить рекорд чемпионатов мира 84-летней давности

Кирилл Бурдаков
Статистик
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В матче первого тура сборная Нидерландов обыграла Сенегал (2:0). Главный тренер европейцев Луи ван Гал продлил беспроигрышную серию на чемпионатах мира (без учета серий пенальти) до восьми матчей.

В 2014 году «оранжевые» под его руководством одержали пять побед при двух ничьих. В истории ЧМ только итальянец Витторио Поццо провел больше матчей, избежав неудач. В 1934 и 1938 годах он взял два титула со сборной Италии, добившись восьми побед при одной ничьей.

Тренеры, которые провели на чемпионатах мира больше четырех матчей и ни разу не проиграли

Тренер

Страна

Команды

Матчи

Победы

Ничьи

Витторио Поццо

Италия

Италия-1934, Италия-1938

9

8

1

Луи ван Гал

Нидерланды

Нидерланды-2014, Нидерланды-2022

8

6

2

Адзелио Вичини

Италия

Италия-1990

7

6

1

Эме Жаке

Франция

Франция-1998

7

6

1

Клаудиу Коутинью

Бразилия

Бразилия-1978

7

4

3

Айморе Морейра

Бразилия

Бразилия-1962

6

5

1

Рон Гринвуд

Англия

Англия-1982

5

3

2

Хосе Антонио Камачо

Испания

Испания-2002

5

3

2

Хорхе Луис Пинто

Колумбия

Коста-Рика-2014

5

2

3

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Луи ван Гал
1
0
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