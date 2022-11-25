Дешам: «Сборную Дании недооценивают, она принесла нам много хлопот»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 с национальной командой Дании.

«Дания недооцененная команда? Это я вам подтверждаю... Я несколько раз говорил, что ее недооценивают с ее реальной силой. Сборная Дании принесла нам много хлопот, так что мы должны убедиться, что мы изменили тенденцию, не говоря уже о реванше. Эта команда всегда может изменить свою тактику, что может привести к различным трудностям», — цитирует L'Equipe Дешама.

Матч Франция — Дания пройдет завтра, 26 ноября. Начало встречи — 19.00 мск.