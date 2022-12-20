Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии «СЭ» высказался о победе Аргентины над Францией (3:3, 4-2 — по пен.) в матче финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

«Не люблю сравнивать Месси с другими игроками. Совершенно разное время, эпоха. Кто лучше — Марадона, Кройф, Месси, Роналду? У нас нет машины времени. На последнем временном этапе Месси — лучший игрок. В сравнении с тем же Роналду у него появился весомый аргумент — Кубок мира и звание лучшего игрока чемпионата мира. Роналду уже вряд ли выиграет этот трофей», — сказал Осинькин «СЭ».

Португалия с 37-летним Роналду вылетела из турнира на четвертьфинальной стадии.

В ноябре этого года «МЮ» и Роналду расторгли контракт после скандального интервью футболиста.