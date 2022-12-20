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Сегодня, 10:34

Осинькин считает, что Мбаппе близок к Роналду по манере игры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» высказался об игре форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Игра Мбаппе несомненно впечатляет. По манере своей игры он близок не к Месси, а к Роналду. В двух последних сезонах именно Мбаппе был лучшим игроком в клубном футболе. Это очень большой футболист», — сказал Осинькин «СЭ».

23-летний Мбаппе провел 7 матчей на ЧМ-2022 и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Игорь Осинькин
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