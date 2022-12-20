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Сегодня, 09:24

Анчелотти уверен, что Аргентина заслуженно победила на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022. Турнир проходил с 20 ноября по 18 декабря.

«Аргентина заслуженно победила на чемпионате мира в Катаре. В составе этой сборной много отличных игроков, но главный секрет успеха — конечно, Лионель Месси, который является лучшим», — цитирует тренера журналист Мигель Бласкес.

18 декабря сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) в финале ЧМ-2022 и впервые за 36 лет стала чемпионом мира.

Карло Анчелотти
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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