Главный тренер Хорватии после победы над Россией не смог сдержать слез. Видео
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против России (1:0) не смог сдержать слез.
Хорватия победила благодаря автоголу Федора Кудряшова на 81-й минуте и напрямую с первого места вышла на чемпионат мира.
Россия еще также может сыграть в Катаре, если победит в стыковых матчах в марте следующего года.
Слезы счастья Златко Далича после матча с Россией. На хорватской Никольской сегодня будет громко, а мы теперь ждем соперников по стыкам ? pic.twitter.com/anr03I93Ep— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
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