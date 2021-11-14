Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отбора ЧМ-2022.

«Нам повезло, что был такой дождь. Дураку понятно, что надо было выбивать мяч на чужую половину и там бороться. Можно обороняться, но хотя бы две-три атаки надо было провести. Надо было рисковать, на кону стояла путевка на чемпионат мира. Пора уже нападающего было взять нормального, если не Дзюбу, то Сергеева. Пусть он хоть побегает! Найдите хоть одного нападающего, а то нет никого! Неужели в России нет ни одного классного нападающего? Нельзя строить классную игру только на защите! Дело не в Карпине. Дождь надо было использовать. Конечно, играли трусливо! Надо было стараться прессинговать и хотя бы три-четыре атаки провести», — сказал Лещенко «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.