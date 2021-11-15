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Газизов — о поражении сборной России от Хорватии: «Ничего страшного, нужно сделать определенные выводы»

Газизов высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией
13:01
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о поражении сборной России в матче 10-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Вчера у команды игра не удалась, в принципе не получилась, но я думаю, что такие игры бывают. Ничего страшного, нужно сделать определенные выводы, это опыт для команды и тренерского штаба. Нужно верить, что все будет хорошо в стыковых матчах. У любой команды бывают плохие игры, не очень удачные, в принципе так и произошло, но ничего страшного не вижу. Давайте ни искать крайних. Проигрывает и выигрывает команда. Был неудачный день у всей команды», — цитирует Газизова ТАСС.

Российская команда не смогла занять 1-е место в группе квалификации, теперь им придется играть в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12924477

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты