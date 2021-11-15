Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о поражении сборной России в матче 10-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Вчера у команды игра не удалась, в принципе не получилась, но я думаю, что такие игры бывают. Ничего страшного, нужно сделать определенные выводы, это опыт для команды и тренерского штаба. Нужно верить, что все будет хорошо в стыковых матчах. У любой команды бывают плохие игры, не очень удачные, в принципе так и произошло, но ничего страшного не вижу. Давайте ни искать крайних. Проигрывает и выигрывает команда. Был неудачный день у всей команды», — цитирует Газизова ТАСС.

Российская команда не смогла занять 1-е место в группе квалификации, теперь им придется играть в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.