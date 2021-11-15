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Спиридонов — о поражении от Хорватии: «Русский человек может нормально играть только когда жопа горит»

Волейболист Спиридонов заявил, что российским футболистам на все пофиг
12:49
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Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«У меня вчера параллельно был свой матч в Катаре. У нас тренер хорват, я его поздравил и с нашей победой, и с победой футбольной сборной. Это было предсказуемо. Русскому человеку нельзя играть, когда он знает, что его устроит ничья. С бонусом в рукаве играть не получается. Русский человек будет играть только, когда жопа горит. А когда все хорошо — вы сами видели, что происходит», — сказал Спиридонов «СЭ».

Также экс-волейболист сборной России оценил последствия возможного непопадания сборной России в финальную часть чемпионата мира.

«А какая может быть встряска, если мы не попадем? Нашим футболистам на все пофиг. В 2010 не вышли на ЧМ. Единственное, что тогда сделали с футболом — получили право проведения ЧМ у себя. Если что, я в Катаре проверяю, стадионы все готовы, ждут сборную России», — добавил Спиридонов.

После этого поражения сборная России опустилась на второе место в группе H и потеряла возможность выхода в финальную часть ЧМ напрямую. 26 ноября определятся соперники сборной России по стыковым матчам.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты


  • Belf77

    Русские русским рознь. Как и в случае с любыми другими национальностями, есть люди с самыми разными свойствами характера, ценностями, особенностями личной мотивации и пр. Подобные обобщения бредовы по определению.

    15.11.2021

  • при 0:4 судья сломал игру

    бредос какой-то...на последней олимпиаде русские проиграли 6 игровых финалов...а финал - это место, где горит не только жопа, но и все остальное... хватит уже эту тупые пропагандистские лозунги строгать про особенность и уникальность качеств русского, прижатого к стене...в реальности ничего этого нет... +- такой же как и все...выигрывает, проигрывает, позорится, выдает камбэки и т.д....все бывает как у всех...

    15.11.2021

  • ... и это пройдет

    Русский человек будет играть только, когда жопа горит. Вспомни, пожалуйста, "русский человек" камбэки волейбольной сборной из "русских людей" с 0:2. Желательно в play-off ЧМ, XT или ОИ.

    15.11.2021

  • Василий Любимов

    Там уже не горит, она развальцована

    15.11.2021