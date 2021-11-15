Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«У меня вчера параллельно был свой матч в Катаре. У нас тренер хорват, я его поздравил и с нашей победой, и с победой футбольной сборной. Это было предсказуемо. Русскому человеку нельзя играть, когда он знает, что его устроит ничья. С бонусом в рукаве играть не получается. Русский человек будет играть только, когда жопа горит. А когда все хорошо — вы сами видели, что происходит», — сказал Спиридонов «СЭ».

Также экс-волейболист сборной России оценил последствия возможного непопадания сборной России в финальную часть чемпионата мира.

«А какая может быть встряска, если мы не попадем? Нашим футболистам на все пофиг. В 2010 не вышли на ЧМ. Единственное, что тогда сделали с футболом — получили право проведения ЧМ у себя. Если что, я в Катаре проверяю, стадионы все готовы, ждут сборную России», — добавил Спиридонов.

После этого поражения сборная России опустилась на второе место в группе H и потеряла возможность выхода в финальную часть ЧМ напрямую. 26 ноября определятся соперники сборной России по стыковым матчам.