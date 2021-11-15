Спиридонов — о поражении от Хорватии: «Русский человек может нормально играть только когда жопа горит»
Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
«У меня вчера параллельно был свой матч в Катаре. У нас тренер хорват, я его поздравил и с нашей победой, и с победой футбольной сборной. Это было предсказуемо. Русскому человеку нельзя играть, когда он знает, что его устроит ничья. С бонусом в рукаве играть не получается. Русский человек будет играть только, когда жопа горит. А когда все хорошо — вы сами видели, что происходит», — сказал Спиридонов «СЭ».
Также экс-волейболист сборной России оценил последствия возможного непопадания сборной России в финальную часть чемпионата мира.
«А какая может быть встряска, если мы не попадем? Нашим футболистам на все пофиг. В 2010 не вышли на ЧМ. Единственное, что тогда сделали с футболом — получили право проведения ЧМ у себя. Если что, я в Катаре проверяю, стадионы все готовы, ждут сборную России», — добавил Спиридонов.
После этого поражения сборная России опустилась на второе место в группе H и потеряла возможность выхода в финальную часть ЧМ напрямую. 26 ноября определятся соперники сборной России по стыковым матчам.
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Belf77
Русские русским рознь. Как и в случае с любыми другими национальностями, есть люди с самыми разными свойствами характера, ценностями, особенностями личной мотивации и пр. Подобные обобщения бредовы по определению.
15.11.2021
при 0:4 судья сломал игру
бредос какой-то...на последней олимпиаде русские проиграли 6 игровых финалов...а финал - это место, где горит не только жопа, но и все остальное... хватит уже эту тупые пропагандистские лозунги строгать про особенность и уникальность качеств русского, прижатого к стене...в реальности ничего этого нет... +- такой же как и все...выигрывает, проигрывает, позорится, выдает камбэки и т.д....все бывает как у всех...
15.11.2021
... и это пройдет
Русский человек будет играть только, когда жопа горит. Вспомни, пожалуйста, "русский человек" камбэки волейбольной сборной из "русских людей" с 0:2. Желательно в play-off ЧМ, XT или ОИ.
15.11.2021
Василий Любимов
Там уже не горит, она развальцована
15.11.2021