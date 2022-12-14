Гаджиев поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 между Францией и Марокко

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал, чего ждет от полуфинального матча ЧМ-2022 между Францией и Марокко. Он считает, что марокканцам придется играть на приделе своих возможностей. Также их победе может помочь усталость игроков французской сборной

«Игра должна быть интересной. Надеюсь, что отдельные игроки из группы атаки себя проявит. В опорной зоне у Марокко отличный игрок Софьян Амрабат. По крайней мере, на начальной стадии игры, когда будет высокая динамика, матч должен быть интересным», — сказал Гаджиев Vprognoze.ru.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022.

14 декабря сборная Франции сыграет с Марокко за выход в финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.