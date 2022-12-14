Орлов: «Если Марокко проскочит французов, то может выиграть и в финале ЧМ»

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы сборной Марокко на победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Сегодня, 14 декабря, марокканцы сыграют против Франции в полуфинале турнира. Начало — в 22.00 (мск).

«Тренер сборной Марокко фантастически подготовил команду. Какие они быстрые и как ловко работают с мячом! Это индивидуальное мастерство, но тренер их всех объединил, правильно расставил и создал такую атмосферу в сборной, что игроки могут проявлять свои лучшие качества. Если Марокко проскочит французов, то может и в финале выиграть. У марокканцев большая мотивация и энергетика», — приводит Sport24 слова Орлова.

Победитель матча Франция — Марокко встретится в финале чемпионата мира с Аргентиной. Финальный матч состоится в воскресенье, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).