Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионате мира

Сборная Франции по футболу победила команду Дании со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионате мира, последней сборной, которой это удавалось, была Испания в 2010 году.

Сборная Франции, набравшая 6 очков, занимает первое место в группе D. Действующие чемпионы мира первыми обеспечили себе выход в 1/8 финала.

В заключительном туре группового этапа французы 30 ноября сыграют со сборной Туниса, а датчане в этот день встретятся с командой Австралии.