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Массажист Колесников объяснил обилие травм на чемпионате мира-2022 в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный массажист, работавший с Александром Кокориным и другими российскими звездами, Сергей Колесников прокомментировал обилие травм на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Думаю, это из-за того, что сезон очень длинный, а чемпионат мира идет его продолжением. У игроков сейчас очень большая нагрузка. Неудивительно, что все ломается. Представляете, сколько матчей сыграли в чемпионатах англичане, испанцы, итальянцы. Я такого не помню на своей памяти: чтобы закончился первый круг чемпионата страны, а тут сразу без восстановления, перерывов и рождественских каникул — на чемпионат мира. Обычно же как происходит: сначала все отдыхают, собираются на сборы, тренируются, а сейчас они как играли, так и продолжают играть. Как я уже отметил, нужно смотреть на качество полей. Хотя, если судить по внешнему виду, они там хорошие. Я не был в Катаре, но много раз был на сборах с «Зенитом» и «Динамо» в Арабских Эмиратах и Дубае. Могу сказать, что там все в порядке с травой, комфортно тренироваться. Возможно, смена климата тоже влияет. Там же очень сухо, а для мышц это не очень хорошо: происходит большая потеря жидкости, выводятся соли из мышц и начинаются всевозможные судороги.

— Чем можно объяснить обилие нерезультативных матчей: все берегут силы или это просто стечение обстоятельств?

— Сейчас футбол выровнялся. Если раньше какие-то команды были заведомо сильнее, а какие-то более слабые, то сейчас практически разницы не видно. Кто мог ожидать, что Япония обыграет Германию, а Аргентина проиграет Саудовской Аравии? Кто мог об этом подумать чемпионат или два назад? Столько сюрпризов на этом турнире. То ли еще будет...

— Какая сборная физически готова лучше на этом чемпионате мира?

— Я еще не все сборные видел, но мне очень нравится, как играет Бразилия. Есть еще пара команд, которые хорошо выглядят на этом чемпионате. В принципе могу сказать, что все сборные более или менее неплохо готовы, — заявил Сергей Колесников «Спорт День за Днем».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kolesnikov-neudivitelno-chto-na-chempionate-mira-vse-lomayutsya

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