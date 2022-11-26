Франция — Дания: видеообзор матча чемпионата мира-2022

Сборная Франции победила Данию в матче второго тура группового турнира чемпионате мира-2022 со счетом 2:1.

Голами в составе французской команды отметился Килиан Мбаппе, оформивший дубль. За датчан забил Андреас Кристенсен.

Обзор матча ЧМ-2022 Франция — Дания

Сборная Франции после второго тура лидирует в группе D (6 очков) и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. На второй строчке по итогам игрового дня находится Австралия (3 очка), Дания — третья (1 очко), Тунис — четвертый (1 очко).

Заключительный матч группового турнира ЧМ-2022 французы проведут 30 ноября против Туниса. Датчане в этот же день встретятся с Австралией. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.