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Фомин: «Надо выходить и получать удовольствие»

15:13
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Полузащитник сборной России Даниил Фомин поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и отметил, что ему понравился стадион, на котором пройдет игра.

— Как у вас впечатления от стадиона? Нравится ли газон?

— Стадион отличный. Газон очень хорошего качества. Сегодня вышли, попробовали, почувствовали поле. Все сделано для футбола. Надо выходить и получать удовольствие. В России тоже нравится играть, когда нет беговых дорожек, и трибуны расположены прям у поля. Отличная атмосфера, жаль что болельщиков не будет.

Матч состоится завтра, 30 марта, начало — в 21.45 (мск). Сборная России стартовала на этом этапе с двух побед: сначала была побеждена Мальта (3:1), затем — Словения (2:1).

(Владимир Пушкарев)

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