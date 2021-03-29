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Черчесов: «Жалко, что стадион будет пустой»

15:15
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 29 марта во время пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 против Словакии.

По словам Черчесова, ему жаль, что встреча в Словакии будет проходить при пустых трибунах из-за ограничений по коронавирусу.

— Вы сказали, что не смотрите на результаты Словакии. А насколько важно качество игры противника? Можете назвать некоторые сильные стороны Словакии, которые вы подметили?

— Отвечу на оба вопроса. Конечно, мы изучаем соперника. Но ответа вы не получите, потому что на этот вопрос я отвечу своей команде, а не здесь. Даниил (Фомин) сказал, что стадион хороший, поле хорошего качества. Могу только добавить, что у нас в России стадионы можно заполнять. У нас никаких ограничений нет, жизнь протекает нормально. Жалко, что здесь стадион будет пустой. Хотелось бы уже вернуться к нормальной жизни.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух встреч у России шесть очков и первое место в турнирной таблице, у словаков — два очка и четвертое место.

(Владимир Пушкарев)

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