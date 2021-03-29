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Черчесов и Фомин высказали свое мнение об отсутствии ВАР на матчах отбора на ЧМ-2022

15:07
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и полузащитник Даниил Фомин 29 марта во время пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 против Словакии.

«Игры отбора без ВАР? В чемпионате мы играем с ВАР, тоже есть спорные моменты. Даже с просмотром потом повторов. Относимся как данность. Как играли, так и будем играть. А вопросы всегда есть. Отсутсвие ВАР — данность», — сказал Фомин.

«Я более консервативен, наверное. Играл всегда без ВАР, как тренер работал без ВАР. Спокойно отношусь к тому, есть он или нет. Даже с ВАР, как Данил сказал, есть ошибки и спорные моменты. Уже несколько дней прошло, а мы об этом (о голе Роналду) еще говорим. Ошибки всегда были и будут — что с ВАР, что без. Вопрос про ВАР больше относится к судьям, которые привыкли к одному, ко второму. ФИФА и УЕФА должны принять решение — либо всегда использовать, либо никогда. Это ведь тоже на судей влияет, потому что помощи у них нет. В одной игре они полагаются на помощь, в другой — только на себя. Думаю, они лучше ответят на вопрос про ВАР», — сказал Черчесов.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух встреч у России шесть очков и первое место в турнирной таблице, у словаков — два очка и четвертое место.

(Константин Колмаков)

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