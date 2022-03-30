ФИФА может увеличить заявки сборных на чемпионат мира в Катаре до 26 футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) может увеличить разрешенную заявку сборных на чемпионат мира 2022 года в Катаре с 23 до 26 футболистов, сообщает в Twitter журналист Reuters Саймон Эванс.

Этот вопрос будет обсуждаться на общем собрании в пятницу, 1 апреля. ФИФА примет окончательное решение позднее после отзывов тренеров.

Ранее УЕФА расширил заявки сборных с 23 до 26 игроков на чемпионате Европы 2020 года, чтобы в случае положительных результатов тестов на коронавирус в командах не было дефицита в футболистах.

22-й чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.