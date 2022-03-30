Артуро Видаль о сборной Чили: «Мое поколение достигло многих вершин, нам есть чем гордиться»

Полузащитник «Интера» и Сборной Чили Артуро Видаль оценил нынешнее поколение футболистов национальной команды.

«Мое поколение достигло многих вершин, нам есть чем гордиться. Верю, что появятся новые игроки, с которыми мы станем еще лучше. Возможно тренер, хотя к нему мало претензий. Я считаю, что сила сборной будет напрямую зависеть от уровня игроков, поэтому я хочу, чтобы как можно больше наших футболистов играли в Европе», — цитирует Видаля журналист Альфредо Педулла.

Напомним, сборная Чили проиграла Уругваю (0:2) и не смогла выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре.