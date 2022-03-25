Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего матча с Северной Македонией в финале стыков ЧМ-2022.

«Такие игры — это финал. А финалы всегда сложны. Мы выиграли первый, теперь нам нужно выиграть второй. Вот на чем мы сосредоточимся. Эта игра закончилась. Теперь мы должны сосредоточиться на Северной Македонии, и это будет сложная игра. Если им удалось обыграть Италию, значит, будет очень сложно», — приводит слова Сантуша BBC.

В четверг, 24 марта, Португалия в полуфинале стыковых матчей обыграла Турцию (3:1), а Северная Македония одолела Италию (1:0).

Финальный матч между командами за право участия в ЧМ-2022 пройдет 29 марта.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В нем примут участие 32 сборные.