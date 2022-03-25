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Сегодня, 01:38

Сантуш — о матче с Северной Македонией: «Если им удалось обыграть Италию, значит нам будет очень сложно»

Сантуш считает, что португалию ждет сложный матч против Северной Македонии
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего матча с Северной Македонией в финале стыков ЧМ-2022.

«Такие игры — это финал. А финалы всегда сложны. Мы выиграли первый, теперь нам нужно выиграть второй. Вот на чем мы сосредоточимся. Эта игра закончилась. Теперь мы должны сосредоточиться на Северной Македонии, и это будет сложная игра. Если им удалось обыграть Италию, значит, будет очень сложно», — приводит слова Сантуша BBC.

В четверг, 24 марта, Португалия в полуфинале стыковых матчей обыграла Турцию (3:1), а Северная Македония одолела Италию (1:0).

Финальный матч между командами за право участия в ЧМ-2022 пройдет 29 марта.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В нем примут участие 32 сборные.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59772578?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=623cf0234f71af55b4615843%26%27North%20Macedonia%20difficult%20game%27%262022-03-24T22%3A26%3A44.648Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:as
Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
Чемпионат мира по футболу 2022
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