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Сегодня, 01:18

Швеция в дополнительное время обыграла Чехию и вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Швеция обыграла Чехию в дополнительное время в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира-2022 со счетом 1:0.

Основное время и первый дополнительный тайм между командами завершилось со счетом 0:0.

Во втором тайме дополнительного времени победный гол забил Робин Куайзон.

Швеция вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022, где сыграет с Польшей, которая атоматически прошла в заключительную часть отбора из-за исключения сборной России из международных турниров.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
1:0
Чехия
Голы
Куайзон, 110 (1:0)
Швеция
Ульсен Линделеф Даниэльсон Ольссон (Бенгтссон, 61) Нильссон Классон (Куайзон, 61) Экдаль (Сванберг, 72) Форсберг (Хеландер, 115) Ольссон (Карлссон, 107) Кулушевски Исак (Эланга, 115)
Чехия
Вацлик Зима Холеш Брабец Барак (Сикора, 90+2) Масопуст (Матею, 76) Янкто (Гавел, 76) Садилек (Крейчи, 90+2) Соучек Хложек (Лингр, 111) Кухта (Пекхарт, 83)
Предупреждения
Нильссон 46’, Классон 52’, Экдаль 60’, Ольссон 103’, Карлссон 115’  -  Холеш 68’, Зима 71’, Соучек 85’, Матею 90’
Судьи
Оливер (Англия)
Сборная Польши по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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