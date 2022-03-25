Швеция в дополнительное время обыграла Чехию и вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022

Швеция обыграла Чехию в дополнительное время в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира-2022 со счетом 1:0.

Основное время и первый дополнительный тайм между командами завершилось со счетом 0:0.

Во втором тайме дополнительного времени победный гол забил Робин Куайзон.

Швеция вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022, где сыграет с Польшей, которая атоматически прошла в заключительную часть отбора из-за исключения сборной России из международных турниров.