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Кудряшов: «Сейчас нужно думать только о Кипре, а дальше уже настраиваться на тяжелый матч с Хорватией»

20:16
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Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов прокомментировал предстоящие матчи национальной команды против Кипра и Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Сейчас нужно думать только о Кипре, со всей серьезностью подойти к этому матчу, выиграть его, а дальше уже настраиваться на тяжелый матч с хорватами при полных трибунах, — сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу сборной России. — Я думаю, что тренерский штаб нам поможет и подскажет, как сделать так, чтобы добиться желаемого результата».

Также защитник ответил на вопрос, как команде справляться с давлением трибун.

«У нас в команде, я думаю, уже никого не испугать полными трибунами: все опытные, и в еврокубках, и в сборной поиграли. Просто играть, получать удовольствие, выполнять тренерские установки и задумки», — сказал Кудряшов.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=-JTW3HnfvFg

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры