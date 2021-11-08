Кудряшов: «Сейчас нужно думать только о Кипре, а дальше уже настраиваться на тяжелый матч с Хорватией»
Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов прокомментировал предстоящие матчи национальной команды против Кипра и Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
«Сейчас нужно думать только о Кипре, со всей серьезностью подойти к этому матчу, выиграть его, а дальше уже настраиваться на тяжелый матч с хорватами при полных трибунах, — сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу сборной России. — Я думаю, что тренерский штаб нам поможет и подскажет, как сделать так, чтобы добиться желаемого результата».
Также защитник ответил на вопрос, как команде справляться с давлением трибун.
«У нас в команде, я думаю, уже никого не испугать полными трибунами: все опытные, и в еврокубках, и в сборной поиграли. Просто играть, получать удовольствие, выполнять тренерские установки и задумки», — сказал Кудряшов.
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5
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