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Головин прибыл в расположение сборной России

19:57
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

В Twitter-аккаунте сборной России появилась видеозапись с тренировкой команды. На ней 25-летний Головин жонглирует мячом с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра. Заключительный матч отбора национальная команда проведет на выезде в Сплите с Хорватией 14 ноября.

Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре: Захарян и Самошников не сыграют против Кипра и Хорватии из-за травм

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры