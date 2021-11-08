Головин прибыл в расположение сборной России
19:57
Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.
В Twitter-аккаунте сборной России появилась видеозапись с тренировкой команды. На ней 25-летний Головин жонглирует мячом с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.
11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра. Заключительный матч отбора национальная команда проведет на выезде в Сплите с Хорватией 14 ноября.
Голова приехал ???@AS_Monaco pic.twitter.com/AoH8sXqbxK— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021
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