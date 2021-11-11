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Ерохин: «Теперь с таким настроением будет проще готовиться дальше»

22:07
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Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился эмоциями после победы над командой Кипра в рамках квалификации ЧМ-2022 (6:0).

«Хорошо, что получается отличаться и помогать команде. Очень доволен. Рад, что набрали три очка.

Важно было победить. О возможной дисквалификации даже не думал.

Капитанская повязка? Это честь. Эта наша общая задача. Все вместе — мы лидеры.

О матче с Хорватией стал думать только после финального свистка. Хорошо, что такой крупный счет. Теперь с таким настроением будет проще готовиться дальше», — сказал Ерохин в эфире «Матч Премьер».

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.

Россия — Кипр

 

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры