Болеем за Мальту! Россия может попасть на чемпионат мира уже сегодня

После матча Россия — Кипр (6:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так

М Команда И В Н П М О 1 Россия 9 7 1 1 19-5 22 2 Хорватия 8 5 2 1 13-3 17 3 Словакия 8 2 4 2 9-9 10 4 Словения 8 3 1 4 9-9 9 5 Мальта 8 1 2 5 8-17 5 6 Кипр 9 1 2 6 3-19 5

Оставшиеся матчи:

11 ноября — Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Россия может попасть на чемпионат мира уже сегодня. Для этого Хорватия должна не обыграть Мальту. Если балканская сборная наберет 3 очка, то для прямого попадания на ЧМ россиянам надо будет не проиграть в матче последнего тура.