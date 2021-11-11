Болеем за Мальту! Россия может попасть на чемпионат мира уже сегодня
После матча Россия — Кипр (6:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Россия
|
9
|
7
|
1
|
1
|
19-5
|
22
|
2
|
Хорватия
|
8
|
5
|
2
|
1
|
13-3
|
17
|
3
|
Словакия
|
8
|
2
|
4
|
2
|
9-9
|
10
|
4
|
Словения
|
8
|
3
|
1
|
4
|
9-9
|
9
|
5
|
Мальта
|
8
|
1
|
2
|
5
|
8-17
|
5
|
6
|
Кипр
|
9
|
1
|
2
|
6
|
3-19
|
5
Оставшиеся матчи:
11 ноября — Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;
14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Россия может попасть на чемпионат мира уже сегодня. Для этого Хорватия должна не обыграть Мальту. Если балканская сборная наберет 3 очка, то для прямого попадания на ЧМ россиянам надо будет не проиграть в матче последнего тура.
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