Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 06:53

Эрикссон не уверен, что Бэйл играл бы в стартовом составе сборной Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон оценил игру сборной Уэльса на чемпионате мира-2022.

«Уэльс — маленькая страна, и вы не можете сравнить их с Англией, но в одной игре они могут создать трудности англичанам, хотя не думаю, что это произойдет. Уэльс во многом зависит от Аарона Рэмзи и Гарета Бэйла, тогда как у Англии скамейка запасных лучше. Разница между Англией и Уэльсом огромна, и если Бэйл не сыграет в полную силу, то это будет огромным ударом для Уэльса.

Кто из сборной Уэльса мог бы попасть в нынешнюю сборную Англии? Бэйл может быть, но я не уверен, что он был бы в старте — ему пришлось бы бороться за место на скамейке запасных. Сила Англии просто фантастическая», — цитирует Midnite Эрикссона.

Сборная Англии следующий матч проведет 25 ноября против сборной США (22.00 мск), а Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).

Гарет Бэйл
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Свен-Еран Эрикссон
0
Читайте также
«Они отрезали мне ноги». Последний матч футбольного Бога
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
Глава МИД Украины раскритиковал усталость Запада от помощи Киеву
Минздрав Турции сообщил о 22 пострадавших после землетрясения
Джонсон рассказал о первоначальной позиции Германии по Украине
Что делать молодым ученым в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Павар: «Мы не хотели оказаться в такой же ситуации, как сборная Аргентины»
«Одно из величайших потрясений в истории ЧМ». Мировая пресса — о поражении Аргентины и шестом пальце Очоа
«Ньюкасл» не рассматривает подписание Роналду
Очоа: «Обожаю чемпионат мира»
Сборная Франции подтвердила, что Люка Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира
Дешам не считает, что рекорд Анри давит на Жиру
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Очоа: «Обожаю чемпионат мира»

Томиясу назвал любимого игрока сборной Испании. Его не вызывали на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости