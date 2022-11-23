Очоа: «Обожаю чемпионат мира»

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал после ничьей с Польшей (0:0) в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира-2022 признался, что любит мировые первенства. В этой встрече вратарь отразил пенальти на 58-й минуте.

«Я люблю чемпионат мира, я обожаю его», — написал Очоа в Twitter.

Во 2-м туре мексиканцы сыграют против Аргентины (22.00 Мск), а поляки встретятся с Саудовской Аравией (16.00 мск). Обе игры пройдут 26 ноября.

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).