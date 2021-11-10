Экс-президент «Локомотива» назвал потерю Жемалетдинова существенной для сборной России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о травме полузащитника Рифата Жемалетдинова накануне заключительных матчей сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Если Захарян и Самошников — заменимые фигуры в сборной, то Жемалетдинов действительно существенная потеря для сборной. Он сейчас в хорошей форме, играет очень аккуратно и целеустремленно, знает, что хочет на поле. Взаимодействие у него неплохое с игроками. Очень жаль, что потеряли его накануне важных матчей», — сказал Наумов «СЭ».

Также функционер порассуждал о причинах эпидемии травм в «Локомотиве».

«Не вижу здесь какой-то закономерности, такое случается со всеми командами. Череда травм недавно была и у «Зенита». Футбол травмопасный вид спорта, иногда эта эпидемия нападает на футболистов. Не вижу здесь каких-то недостатков в тренировочном процессе. Да, нагрузки большие на футболистов, переход на два матча в неделю вызывает сложности у футболистов. Организм привыкает к одной игре за недельный цикл. Плюс частенько приходится играть или тренироваться на синтетике, это тоже влияет. Тут ничего не сделаешь, футбол такой вид спорта, что травмы бывают», — добавил Наумов.

Сборной России предстоит провести два заключительных матча групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 — против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 очка.