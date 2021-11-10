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Рифат Жемалетдинов не сыграет за сборную России из-за травмы голени

10:33
Рифат Жемалетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов покинул расположение национальной команды из-за травмы голени.

«Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба», — приводит пресс-служба сборной России слова Хайтина.

В сезоне-2021/22 Жемалетдинов провел 18 матчей за «Локомотив», на счету 25-летнего футболиста 5 голов и 5 результативных передач.

Сборной России предстоит провести два заключительных матча групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 — против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 очка.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/1232

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Иван Торопцев все материалы автора
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