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Сегодня, 12:00

Ивелин Попов считает, что сборная России могла добраться в 1/8 финала на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Экс-полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Это лучший финал чемпионатов мира, который я видел. Но вообще на этом турнире лично я болел за Хорватию. Что касается сборной России, думаю, команда смогла бы добраться до 1/8 финала», — цитирует Попова «РБ Спорт».

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. После дополнительного времени игра завершилась со счетом 3:3.

Сборная России решением ФИФА была отстранена от участия в турнире.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivelin-popov-sbornaya-rossii-smogla-by-popast-v-1-8-finala-chm-2022-v-katare/
Ивелин Попов
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Франции по футболу
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