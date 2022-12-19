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Дмитрий Комбаров — о сравнении Месси и Роналду: «Лионель — величайший футболист»

Дмитрий Комбаров сравнил Месси и Роналду после победы Аргентины в финале ЧМ-2022
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок сборный России Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» сравнил футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду после победы Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре.

«Болел за Аргентину, в большей степени за Месси. Хотел, чтобы он выиграл чемпионат мира, он это и сделал. Очень рад, доволен! Месси в какой-то степени, может, и возвысился над Роналду. Но португалец тоже великий футболист. Он выиграл чемпионат Европы. К сожалению, чемпионат мира не получилось. Месси же собрал все трофеи, которые возможны в футболе. На сегодняшний день Лионель величайший футболист», — сказал Комбаров «СЭ».

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Дмитрий Комбаров
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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