Габулов: «Вратарь сборной Аргентины признан лучшим по праву. ФИФА объективно признала его»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в комментарии для «СЭ» назвал лучшего голкипера чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Вратарь, который выигрывает чемпионат мира и совершает ключевые действия в матче, является лучшим. Это самый главный матч всего турнира. Ответственность, накал, эмоции — все это влияет на вратаря. И только сильный и лучший вратарь может справляться с этим психологическим давлением, с этой ответственностью. Было много вратарей, которые действовали ярко. Но до финала добрались только двое. Вратарь сборной Аргентины признан лучшим по праву. ФИФА признала объективно. Он совершил главные спасения именно в финале. Этого не удалось другим. Например, Ливаковичу из сборной Хорватии в одном конкретном матче», — сказал Габулов «СЭ».

В финальном матче сборная Аргентины одолела национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

До этого команда выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах. Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем турнира в Катаре.