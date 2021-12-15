Дюков: «Результаты сборной России в осенних матчах можно признать удовлетворительными»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что итоги выступления сборной России в осенних матчах отбора ЧМ-2022 признаны удовлетворительными.

По его словам, контракт Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды рассчитан до конца стыковых матчей и может быть продлен даже в случае неудачи.

«Результаты сборной в осенних матчах можно признать удовлетворительными — 5 побед, одно очко отставания от лидера группы, — отметил Дюков. — Мы были близки к прямой путевке в финальную часть. Но наш отборочный турнир продолжается, итоги подведем после стыков матчей.

Контракт Карпина рассчитан до конца отбора. Вариант с продлением в случае неудачи возможен, но мы будем определять это после стыковых матчей. Сейчас все сконцентрированы на самих играх".

Напомним, что сборная России заняла второе место в отборочном турнире и будет бороться за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах. Команда Валерия Карпина могла стать первой и выйти на чемпионат мира напрямую, однако в решающем матче проиграла Хорватии (0:1), которая стала первой.

В полуфинальном стыковом матче Россия встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени. Вторая встреча пройдет в «Лужниках» 29 марта. В случае победы над Польшей команда сыграет в финале стыков с победителем пары Швеция — Чехия.